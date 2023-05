Zelensky al G7, l'invitato a sorpresa che stravolge l'agenda

Di Philip Crowther

La presenza del presidente ucraino al summit in Giappone ha messo la guerra in Ucraina al centro dell'agenda politica.

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il G7 in Giappone è stata l'occasione di incontrare alcuni dei suoi più grandi alleati. Il fatto stesso che il leader ucraino fosse presente di persona al summit dimostra ancora una volta quanto la guerra in Ucraina sia cruciale per il blocco del G7.

Durante il summit, Zelensky ha visto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annunciare nuovi aiuti militari e gettare le basi per un eventuale trasferimento di aerei da combattimento di fabbricazione americana in Ucraina.

Il ruolo dei Paesi "non allineati"

A margine del vertice, Zelensky ha incontrato il primo ministro indiano Modi, nel loro primo colloquio faccia a faccia dall'inizio della guerra. L'India è un importante acquirente di armi e petrolio russi e, come il suo ingombrante vicino cinese, ha evitato di condannare apertamente l'invasione russa.

La presenza di Zelensky al summit ha in qualche modo rubato alcune delle luci della ribalta ad altre priorità, tra cui le sfide alla sicurezza in Asia e l'apertura verso il mondo in via di sviluppo.

La minaccia nucleare in secondo piano?

Il primo ministro giapponese Kishida, che voleva che il disarmo nucleare fosse al centro delle discussioni, ha portato due volte i leader a visitare il PeacePark, dedicato alle decine di migliaia di persone morte nella detonazione della bomba atomica. Alcuni dei sopravvissuti all'attacco degli Stati Uniti nel 1945 temevano che l'inclusione di Zelensky al vertice potesse mettere in ombra questo tema cruciale.