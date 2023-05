Il presidente ucraino Zelensky al G7: "Qui per avvicinarci alla pace"

Di Euronews

Zelenksy al G7 di Hiroshima per incassare nuovi sostegni alla causa ucraina. Il presidente Ucraino "Qui per avvicinarci alla pace". Incontri con Meloni, Sunak e Biden. Altolà russo sugli F-16: "Enormi rischi per l'Occidente in caso di forniture"

Zelensky al G7: "Qui per avvicinarci alla pace" Una serie di strette di mano per rilanciare la causa ucraina. Passata da Roma, Berlino, Parigi e Londra, l'offensiva diplomatica di Zelensky prosegue al G7 di Hiroshima. In calendario, dopo gli incontri con Giorgia Meloni e il premier britannico Rishi Sunak, soprattutto il faccia a faccia di peso con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Altolà di Mosca sugli F-16: "Enormi rischi per l'Occidente in caso di forniture a Kiev" Più recente frutto del consolidarsi dei rapporti con Washington, il via libera USA alle forniture di F-16 reclamati da Kiev. Immediato l'altolà affidato da Mosca al suo minitero degli esteri: "Colossali i rischi per l'Occidente, se l'accordo andrà in porto". Ucraina: la Russia bombarda ancora Kiev, Prigozhin attacca di nuovo il Cremlino

G7 ad Hiroshima, nuove sanzioni contro Mosca: "Via subito le truppe russe dall'Ucraina"

L'Ucraina guarda al G7. Biden: "Felice di incontrare Zelensky" Il G7 alla Russia: "Guerra brutale e minaccia per il mondo intero" Compatto il fronte che dal Giappone le sette potenze più industrializzate del Pianeta hanno però intanto opposto ai toni di Mosca: "massima la fermezza" con cui condannano la "brutale" guerra della Russia, emersa dal comunicato finale dell'incontro che la bolla come "minaccia per il mondo intero" e "grave violazione del diritto internazionale". La brutale guerra di aggressione della Russia rappresenta una minaccia per il mondo intero, in violazione delle norme, delle regole e dei principi fondamentali della comunità internazionale. Ribadiamo il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario a raggiungere una pace completa, giusta e duratura Comunicato finale del G7 di Hiroshima Rassicurazioni UE sulle nuove sanzioni: "Colpiranno Mosca, non chi le applica" Sulle nuove sanzioni contro la Russia, il Presidente del Consiglio dell'UE Charles Michel ha rassicurato, dicendo che l'obiettivo è che "facciano male a Mosca e non ai Paesi che le applicano". Obiettivo della UE, ha aggiunto, è "chiudere la porta alle scappatoie e continuare a tagliare la Russia dalle forniture critiche".