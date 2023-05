Iran, giustiziati altri tre participanti alle proteste

Di Euronews

Majid Kazemi, Saleh Mirhashmi e Saeed Yaqoubi sono stati impiccati dal regime dei mollah con l'accusa di "guerra contro Dio".

Altri tre uomini sono stati giustiziati dal regime dei mollah dopo essere stati condannati alla pena capitale per il coinvolgimento nella morte di funzionari delle forze dell'ordine durante le proteste scatenate dal decesso della giovane curda Mahsa Amini.

L'esecuzione è stata annunciata dalla magistratura. Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi e Saeed Yaghoubi erano stati condannati per "guerra contro Dio", durante una protesta nella città centrale di Isfahan, ha riferito l'agenzia di stampa Mizan.

La condanna dell'Ue

Anche in questa occasione, come per tutte le altre esecuzioni messe in atto da Teheran, le parole di condanna dell'Unione europea non si sono fatte attendere.

"L'Unione europea condanna queste esecuzioni con la massima fermezza e invita ancora una volta le autorità iraniane a porre immediatamente fine alla pratica fortemente condannabile di imporre ed eseguire condanne a morte nei confronti dei manifestanti", si legge in una nota del portavoce per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Ue Peter Stano.