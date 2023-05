Rischio incendi, così Madrid corre ai ripari

Di Euronews

Caldo record e siccità fanno temere il peggio in Spagna, che si prepara ad affrontare una difficile stagione degli incendi

I vigili del fuoco di Madrid sono impegnati nella prevenzione degli incendi nelle foreste che circondano la capitale spagnola: siccità e alte temperature registrate in questa primavera fanno temere una stagione estiva complicata. Come spiega uno dei pompieriJosé Miguel Abarca: "Il nostro lavoro qui è quello di ridurre la quantità di massa combustibile, in modo che le fiamme non possano svilupparsi troppo".

Il meteo ha spinto ad anticipare l'inizio della campagna anti-incendio e a rinforzare le squadre. Ma, mentre il lavoro di pulizia continua a piedi e con macchinari, le squadre sono già pronte ad agire in caso di allarme.

Marta Jerez de la Vega è la responsabile dei vigili del fuoco di Madrid. Spiega: "Abbiamo creato un sistema misto: operatori continuano a svolgere un lavoro di prevenzione e, allo stesso tempo, portano con sé un'autopompa, da utilizzare, se serve'".

La Spagna sembra già nel cuore dell'estate, a causa del caldo record: temperature superiori ai 30 gradi, umidità inferiore al 30 per cento e venti a 30 chilometri orari, il cosiddetto triangolo del fuoco. Finora sono già andati in fumo più di 58.000 ettari.

"In questo momento ci sono già incendi che vanno oltre le nostre capacità di intervento. Non possiamo combattere contro fiamme alte 50 metri", aggiunge Jerez de la Vega. Al punto che, in queste situazioni, si usano elicotteri per gettare acqua, in attesa dell'arrivo di altri pompieri. Un'azione rapida e tempestiva ma che non può bastare senza una vera attenzione ai cambiamenti climatici. Questioni che non possono essere sottovalutate e vanno affrontate, ciascuno facendo la sua parte.