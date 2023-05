Centinaia di lanci dalla Striscia verso Israele, bombardamenti senza fine dallo Stato ebraico. La minaccia della Jihad islamica: "Annegherete nei razzi"

Nonostante le voci di un possibile cessate il fuoco, chiesto anche dall’Unione europea più volte, Gaza brucia. Da una parte i lanci di razzi dalla Striscia sul sud di Israele, dall’altra gli attacchi dell'aviazione israeliana contro obiettivi della Jihad islamica nell'enclave palestinese. Una trentina i palestinesi uccisi nei giorni scorsi. Molti sono civili ( anche donne e bambini).

Morti anche cinque i leader della Jihad Islamica. L’ultimo è Ahmed Abu Daka, vicecomandante dell'unità missilistica della Jihad; Daka è stato centrato in una palazzina a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Intanto le ultime notizie fornite dai media israeliani riferiscono di altri attacchi. Un razzo lanciato da Gaza è caduto su un palazzo a Rehovot, città circa 30 km a sud di Tel Aviv provocando la morte di un israeliano. Secondo il servizio di soccorso MADA l'uomo è stato ucciso da un razzo che ha colpito il suo condominio, ferite altre quattro persone.

Le immagini dei video, che girano sui social, mostrano i segni di una escalation di violenze senza fine. Case ed edifici distrutti, famiglie tra le macerie mentre quelle poche strutture sanitarie presenti sono al collasso per aiutare i feriti.

Secondo gli ultimi, finora, sarebbero stati lanciati ben 547 razzi da Gaza verso Israele, mentre 166 obiettivi della Jihad sono stati centrati dall'aviazione israeliana. A riferirlo un portavoce militare secondo il quale altri 175 razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome.

Il ministro della difesa Yoav Gallant, citato dai media, ha dato istruzioni all'esercito di preparare “una serie di ulteriori operazioni” sulla Striscia e di essere pronti ad altri lanci in arrivo da Gaza.

Nell'ultimo video diffuso online si vedono i membri del gruppo armato palestinese mentre preparano il lancio di razzi verso Israele: “Annegherete” è la minaccia finale che viene lanciata contro Israele al termine del video.

Una tregua che non regge

La tregua mediata dall'Egitto nelle ultime ore di mercoledì non sta avendo alcun risultato. In un discorso televisivo, il premier israeliano Netanyahu ha detto di avere assestato un colpo duro ai miliziani palestinesi, ma ha anche aggiunto: “Non è finita. Diciamo ai terroristi e ai loro mandanti che non possono nascondersi, scegliamo noi il luogo e il momento per colpirvi, decidiamo noi quando tornerà la calma".

Nelle scorse ore è arrivata anche la reazione dell'Unione europea: “Stiamo osservando l'ultima escalation con profonda preoccupazione. Ciò che sta accadendo è davvero fonte di profonda preoccupazione per l'Unione europea” ha commentato Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, nel corso del briefing quotidiano della Commissione europea con la stampa.

La comunità internazionale chiede la fine di ogni ostilità ma finora tutti i tentativi di mediazione sono caduti nel vuoto. Gli altri vertici dello stato ebraico stanno cercano di capire quanto Hamas sia coinvolta in questa escalation di violenze.

Forte preoccupazione è stata espressa anche dalle Nazioni Unite. La tensione nei territori ha già causato la morte di più di 130 persone quest'anno, la stragrande maggioranza delle quali sono civili palestinesi. Intanto 107 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme est dall'inizio dell'anno. Almeno 20 persone sono morte nel corso di attacchi palestinesi contro cittadini israeliani.