Kiev: "Mosca usa bombe al fosforo bianco su Bakhmut"

Euronews

Il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi: "Alto rischio di un incidente nucleare a Zaporizhzhia"

Le forze speciali ucraine hanno accusato la Russia di usare bombe al fosforo e munizioni incendiarie a Bakhmut. “Cercano di cancellare la città dalla faccia della Terra, ma i militari delle forze speciali e delle altre unità delle forza dei difesa continuano a proteggere coraggiosamente la città", hanno affermato.

Il diritto internazionale vieta l'uso del fosforo bianco o di altre armi incendiarie in aree abitate da civili.

I combattimenti per Bakhmut si sono intensificati alla vigilia delle celebrazioni del Giorno della Vittoria in Russia. I soldati ucraini si rifugiano nei bunker per sfuggire ai bombardamenti russi.

Intanto Mosca ha scatenato il panico e la paura tra gli abitanti della regione di Zaporizhzhia, con il suo ordine di evacuare i civili in 18 insediamenti nell’area che circonda la centrale nucleare.

Secondo il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, che ha di recente visitato la centrale, le evacuazioni dei civili potrebbero indicare "pesanti combattimenti tra forze russe e ucraine intorno alla centrale stessa". A suo parere, resta alto il "rischio di un incidente nucleare".