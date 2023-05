Abbattuto un drone sopra il centro di Kiev. Dubbi sulla sua origine

La caduta dei detriti ha provocato diversi incendi in due distretti centrali della capitale. Non ci sono né vittime né feriti

Non c'è pace nei cieli ucraini. Nella sera di giovedì, intorno alle 20, è suonato di nuovo l'allarme aereo nell centro della capitale e i residenti di Kiev, invitati a correre nei rifugi, hanno sentito numerose esplosioni nell'aria.

I giornalisti di Afp, presenti sul posto, hanno riportato di aver visto un drone che la difesa aerea ucraina stava cercando di abbattere, come confermato, in quei momenti, anche dall'amministrazione militare di Kiev.

Le esplosioni sono cessate dopo circa 15-20 minuti. I giornalisti hanno visto una nuvola di fumo nero nell'aria, proprio mentre l'amministrazione militare di Kiev annunciava che l'allarme aereo era terminato. "Il drone nemico è stato abbattuto", ha dichiarato poco dopo il capo dello staff presidenziale Andriy Yermak.

Diversa la versione fornita dal canale telegram del sito d'informazione ucraino strana.ua, secondo il quale il comando dell'aeronautica militare di Kiev avrebbe dichiarato che il drone abbattuto è ucraino, più precisamente un Bayraktar Tb2.

"Nella regione di Kiev, durante un volo pianificato, il drone Bayraktar Tb2 ha perso il controllo", avrebbe detto il capo della difesa aerea. "Poiché la permanenza incontrollata dell'Uav nel cielo della capitale avrebbe potuto portare a conseguenze indesiderabili, si è deciso di distruggere l'obiettivo, utilizzando le informazioni fornite dalle squadre mobili dei vigili del fuoco". Avrebbe aggiunto che, probabilmente, si è trattato di un malfunzionamento tecnico.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, in ogni caso ha riferito di "esplosioni e incendi nel quartiere Solomyansky", dove sono caduti i detriti del drone e ha preso fuoco l'edificio di un centro commerciale, la cui facciata è stata distrutta dall'onda d'urto. Il primo cittadino ha riportato anche un piccolo incendio anche nel distretto di Pechersk e ha messo in guardia i residenti da possibili detriti dell'Uav abbattuto. Non risultano esserci vittime o feriti.

Nemmeno 24 ore fa Mosca aveva lanciato 24 droni sull'Ucraina, più della metà dei quali diretti su Odessa. "La Russia ha lanciato nella notte 24 droni kamikaze sull'Ucraina, di cui 18 sono stati distrutti", aveva reso noto su Telegram l'Aeronautica delle forze armate di Kiev, che ha riportato vittime o feriti.