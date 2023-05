I paramenti reali che Carlo III indosserà all'incoronazione

Di Euronews

Simili a quelli dei sacerdoti, evocano la natura divina della regalità

Il 6 maggio, nell'abbazia di Westminster a Londra, re Carlo III indosserà gli stessi paramenti reali che la madre Elisabetta II portò alla sua incoronazione nel 1953.

Vesti in tessuto d'oro

Durante l'investitura, indosserà la Supertunica ricamata in seta dorata realizzata per re Giorgio V nel 1911. Pesa circa 2 kg, è in tessuto d'oro - filo di seta avvolto in sottili pezzi di metallo dorato o argento dorato - e ricamata con arabeschi stilizzati e motivi floreali.

Sopra porterà il mantello imperiale creato per re Giorgio IV nel 1821, apparso anche nelle incoronazioni dei re Giorgio V, Giorgio VI e della regina Elisabetta II. L'Imperial Mantle (o Robe Royal), dal peso di 3-4 kg, si allaccia sul petto con un fermaglio ad aquila reale. In tessuto d'oro, è impreziosito da motivi floreali e aquile imperiali.

Un dettaglio del mantello imperiale Victoria Jones/PA

Tra regalità e divinità

I paramenti sono simili a quelli indossati dai sacerdoti per evocare la natura divina della regalità. Le vesti, solitamente custodite nella Torre di Londra, "hanno un significato storico incredibile, ma sono anche significative a causa della natura sacra del loro uso nell'investitura durante la cerimonia di incoronazione", spiega Caroline de Guitaut del Royal Collection Trust.