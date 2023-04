Milioni di occhi puntati sul Regno Unito in attesa del 6 maggio, quando la coppia reale verrà incoronata all'abbazia di Westminster

È conto alla rovescia per l'incoronazione di re Carlo III del Regno Unito. A poco più di una settimana dal grande evento, che si terrà il 6 maggio, i negozi di souvenir si riempiono non solo di turisti in visita, ma anche di cittadini inglesi, tutti alla ricerca di oggetti che alludano all'occasione.

In vista del grande giorno il Re e la Regina consorte Camilla, invece, stanno girando il Paese. Mercoledì la coppia reale è stata a Liverpool, dove ha assistito alla cerimonia di gemellaggio della biblioteca locale con quella di Odessa, in Ucraina, e ha visitato il palco dove tra quindici giorni si svolgerà l'Eurovision Song Contest, che il Regno Unito si è offerto di ospitare per l'ovvia impossibilità dell'Ucraina di onorare la tradizione per la quale il Paese vincitore dell'edizione passata organizza quella seguente.

Il 6 maggio milioni di occhi saranno puntati su Londra. I riti cerimoniali simbolici che ufficializzeranno la salita al trono di Carlo, avvenuta lo scorso settembre dopo la morte della regina Elisabetta II, saranno caratterizzati da usanze che risalgono a più di 1000 anni fa.

Buckingham Palace ha dichiarato che l'evento sarà modernizzato per riflettere il ruolo odierno della monarchia, ma manterrà le "tradizioni di lunga data e lo sfarzo" visto all'incoronazione della Regina Elisabetta nel 1953. Una lista di 2.200 ospiti potrà vedere da vicino ciò l'evento.

Re Carlo III sarà il 40esimo monarca regnante dal 1066 a essere incoronato nell'abbazia di Westminster. Le cerimonia sarà condotta dall'arcivescovo di Canterbury, che incoronerà anche Camilla come regina consorte.

Il giorno successivo si terranno una serie di celebrazioni, tra cui feste di strada e un concerto serale. I pub e i bar potranno rimanere aperti per due ore in più e il lunedì sarà osservato come festa nazionale.