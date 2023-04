Sudan: tregua di 72 ore. Arrivati a Ciampino i primi italiani fuggiti dalla guerra

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani accoglie l'ambasciatore in Sudan Michele Tommasi e i connazionali rientrati in Italia. (Ciampino, 24.4.2023) - Diritti d'autore Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.