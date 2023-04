Di Euronews

Il primo gradino del podio è tutto per il continente africano per questa 36esima edizione della maratona di Belgrado. Il marocchino Lahgar Chakib ha vinto la competizione maschile con il tempo di 2h 14′ 28”. 2h, 30' 30'' invece per la vincitrice femminile, l’etiope Feyne Gudeto Gemeda.

La Maratona di Belgrado, che si tiene ogni anno in primavera, riunisce ogni anno oltre 10.500 corridori provenienti da più di 60 Paesi.