La Russia ha ripreso l’assalto alla città di Bakhmut mentre le forze del Ministero della Difesa e del Gruppo Wagner hanno ripreso una cooperazione sempre più stretta. Questo è quanto afferma il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano, sottolineando che la difesa ucraina detiene ancora i distretti occidentali della città.

Nelle precedenti 48 ore diverse zone sono state pesantemente colpite dai tiri dell’artiglieria russa. Le forze di Kiev stanno affrontando, nel frattempo, notevoli problemi di rifornimento, ritirandosi dalle posizioni che sono state costrette a cedere.

L'Istituto per lo studio della guerra afferma che le forze di Mosca hanno continuato a guadagnare terreno a Bakhmut: alcuni filmati mostrano le truppe russe avanzare più a ovest nel centro di Bakhmut mentre hanno guadagni marginali a sud e sud-ovest.

Secondo il ministero della Difesa russo le truppe di Mosca avevano già circondato Bakhmut, ma il leader del gruppo Wagner ha affermato che è ancora "troppo presto" per cantare vittoria, facendo sapere che le forze ucraine continuano a difendere Bakhmut e a rifornire e rafforzare le proprie forze all'interno della città.

Cosa dice lo stato maggiore ucraino? Ha riferito che le proprie forze hanno respinto gli attacchi di terra russi a Bakhmut, a nord-ovest della città vicino a Khromove e Bohdanivka e a sud-ovest di Bakhmut vicino a Predtechyne.

Funzionari militari ucraini hanno affermato che le forze russe hanno dispiegato elementi non specificati dall'area di Avdiivka per rafforzare le operazioni offensive intorno a Bakhmut.

Una mossa che conferma quanto sostiene da tempo il think thank ISW secondo cui l'esercito russo - nella sua forma attuale - non è in grado di condurre campagne offensive su larga scala e in modo simultaneo su più fronti.