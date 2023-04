Di Laura Llach

Subito dopo il suo 90esimo compleanno, Isabel Ruiz ha iniziato a balbettare durante una riunione di famiglia.

Sua figlia capì subito che qualcosa non andava, non una sola parola di quello che Isabel stava dicendo aveva senso.

Nonostante la sua età, la madre non aveva mai avuto problemi: così ha deciso di chiamare un medico.

La diagnosi parlava di microictus e, per evitare che si ripetesse, Isabel è stata indirizzata da un neurologo a Valencia per valutarne le condizioni.

Solo due mesi ha potuto farsi visitare dallo specialista, che le ha ordinato di fare tre esami: 11 mesi dopo, sta ancora aspettando di fare quello più importante, una Tac.

"A mia madre non è stata nemmeno fornita una data, il dottore ha esortato l'ospedale a sbrigarsi", ha detto a Euronews Alejandra, una delle figlie di Isabel.

La donna aspetta dallo scorso giugno per ottenere una diagnosi: il neurologo aveva fissato un appuntamento per questo mese per valutare i risultati, ma ha dovuto rimandare a causa del ritardo nel fare il test.

“Prego che l'ospedale non ci metta troppo a chiamare, è una donna molto anziana che ha avuto un ictus e non sappiamo ancora in che stato si trovi, siamo molto preoccupati per lei”, ha aggiunto Alejandra.

Quello di Isabel non è un caso isolato: le liste d'attesa degli ospedali in Spagna sono ai massimi storici.

Alla fine dello scorso anno, un numero record di 793.521 pazienti era in attesa di intervento chirurgico nel sistema sanitario del Paese: 88.000 in più rispetto a dicembre 2021, con un aumento del 12%.

I tempi medi di attesa per prenotare un appuntamento per vedere un medico specialista e per sottoporsi a un intervento chirurgico sono entrambi aumentati, secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute spagnolo.

I funzionari mostrano che gli spagnoli aspettano in media 95 giorni, quasi tre mesi, per un appuntamento con uno specialista.

Isabel non è stata fortunata: un appuntamento con un neurologo è uno dei più lunghi da prendere, con una media di 113 giorni.

Healthcare workers attend patients at one of the intensive care units (ICU) at the University Hospital of Torrejon in Torrejon de Ardoz, Spain.- AP Photos

Più pazienti che mai in lista d'attesa

Ogni anno, le persone sono costrette ad affrontare un aumento esponenziale dei tempi di attesa.

Sei mesi fa, il 17,6% dei pazienti ha trascorso più di sei mesi prima di sottoporsi a un intervento chirurgico: ad oggi, è la percentuale è cresciuta al 22%.

Miguel Angel Rivas si sta riprendendo da un intervento al cuore nella sua città natale, Logroño, nel nord della Spagna.

Nel giugno 2022, durante una visita di routine dal suo medico di famiglia, il medico gli disse che il suo cuore "correva come una moto", come dice il diretto interessato.

Hanno chiamato un'ambulanza e lo hanno portato direttamente al pronto soccorso, dove hanno potuto stabilizzare le sue condizioni e rimandarlo a casa.

Due mesi dopo fu visitato da un cardiologo, che gli consigliò un'operazione relativamente semplice.

Miguel Ángel ha dovuto sottoporsi ad ablazione cardiaca, una procedura in cui vengono praticate cicatrici in piccole aree del cuore per migliorarne il ritmo.

Ha dovuto aspettare otto mesi, sino a quando lo scorso gennaio è stato chiamato a sottoporsi all'operazione.

"Guardando ai tempi di attesa, è ovvio che la situazione in Spagna è piuttosto grave: non siamo stati in grado di tornare ai numeri che avevamo prima della pandemia, il che è inaccettabile", afferma Marciano Sánchez-Bayle, presidente dell'Associazione spagnola per la difesa della salute pubblica.

Sánchez-Bayle sottolinea che i ritardi in ogni fase del processo verso l'intervento chirurgico si sommano e alla fine portano a un'attesa molto lunga.

Ciò che lo preoccupa di più sono le conseguenze per il paziente: "Questo lungo ritardo fa peggiorare la situazione pregressa delle persone e i problemi di salute, alcuni possono anche morire nell'attesa".

Problemi nel sistema sanitario spagnolo

I sindacati medici spagnoli hanno presentato diverse proposte che sono state inviate al ministero della Salute all'inizio di aprile.

Tra le petizioni, i sindacati chiedevano un prolungamento dell'orario di lavoro, in modo da poter coprire i pomeriggi di tutti i giorni della settimana, aumentando le risorse dei centri specializzati e dei ricoveri domiciliari.

“Una maggiore capacità di risoluzione all'interno delle cure primarie eliminerebbe la pressione su altre aree, dobbiamo mettere a frutto tutte le nostre risorse nel sistema sanitario pubblico, l'estensione delle ore di contatto con i pazienti è fondamentale", afferma Sánchez Bayle.

Un altro aspetto che preoccupa gli esperti è la spesa sanitaria media pro capite.

La Spagna investe circa 1.808 euro pro capite, mentre la media Ue è di 2.244: Paesi come la Germania, con 4.418 euro, la Francia, con 3.523, e l'Italia, con 2.043, superano gli investimenti spagnoli.