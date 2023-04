Il FMI avverte che l'economia globale ha raggiunto un altro "momento altamente incerto" nella sua rocciosa ripresa, e rivede al ribasso le sue stime per la crescita mondiale nel 2023, a +2,8%, prima di salire a +3% nel 2024.

La direttrice generale del FMI Kristalina Georgieva ha affermato che questa è la prospettiva a medio termine più debole per l'economia globale dagli anni '90. Petya Koeva-Brooks, vicedirettore del dipartimento di ricerca dell'FMI, ha analizzato questa previsione per Euronews.

Euronews: L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la guerra in corso hanno causato gravi shock sui prezzi delle materie prime e dell'energia, ma anche interruzioni del commercio, provocando l'inizio di un significativo riorientamento e aggiustamento in molte economie. Come è considerato il riorientamento e l'aggiustamento dell'economia dell'area dell'euro dal FMI?

Siamo rimasti sorpresi dalla resilienza dimostrata dalle economie dell'area euro, dopo essersi adattate allo shock. In parte grazie a fonti di gas e gas liquefatto non russe, e abbiamo assistito a un riorientamento di alcune forniture dall'Asia. E allo stesso tempo, abbiamo visto anche un'altra parte dell'aggiustamento verso il passaggio ad altre fonti di energia che alla fine hanno contribuito ad avere un tasso di crescita dell'economia dell'area dell'euro lo scorso anno, nell'ordine del 3,5%, ovvero un tasso di crescita abbastanza buono, considerando l'entità dello shock.

Euronews: Un atterraggio duro, in particolare per le economie avanzate, è diventata ora una possibilità molto più concreta. L'economia tedesca dovrebbe ora addirittura contrarsi nel 2023. Quanto sarebbe difficile questa situazione per la più grande economia dell'area dell'euro?

La nostra previsione di base vede ancora un atterraggio morbido dell'economia globale e delle economie avanzate. Questa è la nostra linea di base. Ma i rischi sono aumentati. Se guardiamo all'economia tedesca, prevediamo che la crescita di quest'anno sarà molto vicina allo zero, meno lo 0,1%, che è un piccolo downgrade rispetto alle cifre di gennaio, a causa delle condizioni finanziarie più rigide e della politica monetaria più dura, ma necessaria per combattere l'inflazione.

Allo stesso tempo, prevediamo una ripresa della crescita in Germania, nell'area dell'euro e nel mondo in generale nel 2024.