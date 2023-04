Commercio, Ucraina e diritti umani: i tre punti di attrito tra Ue e Cina

Di Euronews

La Cina sta nuovamente aprendo le sue porte e l'Unione europea, rappresentata dalla Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen e dal Presidente francese Emmanuel Macron, è stata sua ospite. Ma mentre Pechino cerca di intensificare i legami commerciali, l'Unione vuole uscire gradualmente da questa dipendenza.

"De-risking invece di decoupling". È questo il principale punto di scontro del bilaterale tra Cina e Unione europea. "Negli ultimi dieci anni, il deficit commerciale dell'Unione europea è più che triplicato", ha spiegato Ursula Von der Leyen in conferenza stampa. "L'anno scorso ha raggiunto quasi 400 miliardi di euro. Ne abbiamo discusso perché questa traiettoria non è sostenibile e le questioni strutturali sottostanti devono essere affrontate".

Nel 2022, la Cina era il terzo partner dell'Ue in termini di esportazioni di beni e il primo in termini di importazioni. Un volume di scambi che Von der Leyen valuta in 2,3 miliardi di euro al giorno.

"Ma credo che la vera preoccupazione da parte cinese sia proprio quella che l'Europa consideri la Cina, in primo luogo, come se, visti gli sviluppi politici e di sicurezza a cui l'Europa sta assistendo, imponesse una serie di restrizioni più severe per quanto riguarda in particolare l'accesso alla tecnologia, che credo la Cina conti di poter continuare ad acquisire dall'Europa", spiega Andrew Small, ricercatore.

Non solo affari

Il secondo punto di discussione è il rapporto con la Russia. È chiaro che questa visita sia importante dal punto di vista commerciale, ma anche diplomatico. Dopo diversi anni di isolamento dal mondo a causa della politica zero-Covid, la Cina sta facendo di tutto per ritornare ai più alti livelli della scacchiera geopolitica. E per Bruxelles è fondamentale che la Cina svolga un ruolo più costruttivo nella guerra in Ucraina. "Bisogna assicurarsi che la Russia percepisca che la Cina è in grado di operare come intermediario, per cercare di incoraggiare i colloqui di pace o per cercare di agire come un'influenza di contenimento sulla Russia".

O, almeno, che si impegni a non inasprire il conflitto. "L'auspicio condiviso dalla Francia è che le armi nucleari siano completamente escluse da questo conflitto, che tutti i trattati internazionali in materia siano rispettati e che in nessun caso le armi nucleari siano dispiegate al di fuori del territorio degli Stati. In particolare in Europa", ha detto Macron.

Il terzo punto di scontro sono i diritti umani. Un disaccordo che ha portato l'Ue a imporre sanzioni alla Cina per i presunti abusi commessi da quest'ultima nei confronti delle minoranze etniche e religiose della regione occidentale, in particolare dei milioni di uiguri dello Xinjiang, prevalentemente musulmani. La Cina ha risposto a tono, imponendo sanzioni all'Ue.

"Abbiamo anche affrontato il tema dei diritti umani", ha dichiarato Von der Leyen. "Ho espresso la nostra profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Cina. La situazione nello Xinjiang è particolarmente preoccupante. È importante continuare a discutere di questi temi e sono quindi lieta che sia già ripreso il dialogo Ue-Cina sui diritti umani".

Nonostante le divergenze di opinione, ci sono alcuni settori in cui le due parti sono d'accordo nel cooperare, come ad esempio il clima. "Non è perché abbiamo delle differenze che non possiamo parlarne prima, condividerle in modo molto franco, ma farlo in modo rispettoso, considerando in qualche modo che uno avrebbe lezioni da dare all'altro", le parole del presidente francese.