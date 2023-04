L'Europa è un faro di democrazia nel mondo?

La settimana europea lascia in eredità un duro discorso di Ursula von der Leyen contro la Cina, mentre dall'altra parte dell'oceano Atlantico il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dà il via al secondo Summit per la democrazia.

Ma l'Unione europea può essere considerata oggi un "faro della democrazia a livello globale"?

Nel suo approfondimento settimanale, Stefan Grobe si concentra sull'arretramento democratico nell'Ue e sulle sfide a livello globale, con l'analisi di Sam van der Staak, direttore della sezione europea dell'International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Ma c'è spazio anche per la visita di re Carlo III del Regno Unito in Germania, con un apprezzabile discorso, in parte in tedesco, al parlamento di Berlino.