Secondo gli Stati Uniti non ci sarebbe "alcuna indicazione" che la Russia abbia piazzato armi nucleari nella vicina Bielorussia, nonostante sia stato proprio il presidente Vladimir Putin ad annunciarlo nelle scorse ore.

La dichiarazione del leader russo, rilasciata durante un'intervista, ha suscitato una rapida condanna da parte della Nato, che l'ha definita "retorica pericolosa e irresponsabile". "Non abbiamo visto alcun cambiamento nella posizione nucleare della Russia che ci porti a modificare la nostra", ha assicurato un portavoce dell'Alleanza atlantica.

Il capo della diplomazia dell'Unione europea Josep Borrell ha messo in guardia Minsk dall'ospitare armi nucleari russe sul suo territorio.

Borrell ha twittato: "La Bielorussia che ospita armi nucleari russe significherebbe un'escalation irresponsabile e una minaccia alla sicurezza europea. La Bielorussia può ancora impedirlo, è una sua scelta. L'Unione è pronta a rispondere con ulteriori sanzioni".

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko è uno stretto alleato di Putin e l'anno scorso ha permesso che il suo Paese venisse usato come base per l'invio di truppe russe in Ucraina.

Per il Cremlino la volontà di posizionare armi nucleari tattiche in Bielorussia è una risposta al crescente sostegno militare dell'Occidente all'Ucraina. E fa inoltre notare che Washington ha armi nucleari in Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia.

Kiev ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.