Mississippi sotto shock. Tornado spazza via quasi del tutto i villaggi

Sono almeno 23 i morti della distruzione del tornado che si è abbattuto con i suoi 113 chilometri all'ora negli Stati Uniti in Mississippi. Secondo il sindaco che l'amministra, gran parte della cittadina rurale di Rolling Fork (1.900 abitanti circa) è stata spazzata via. Case, auto e la stessa torre dell'acqua sono state scaraventate dalla violenza della tromba d'aria: danni che il presidente statunitense Joe Biden ha definito "strazianti".

I feriti si contano a decine e in molti hanno ricondotto lo scenario ai danni dell'uragano Katrina del 2005 che causò 1.392 morti. Per gli esperti non è chiaro se si tratti di un singolo tornado esteso o di un tornado a vortici multipli.

La tempesta, secondo le prime stime, si sarebbe mossa lungo un percorso di 274 chilometri. Un fenomeno "molto raro" secondo gli esperti dovuto alla perfetta coincidenza delle condizioni atmosferiche peggiori. Lance Perrilloux, meteorologo dell'ufficio di Jackson, ha affermato che i risultati preliminari indicano che il tornado ha iniziato il suo percorso di distruzione appena a Sud-ovest di Rolling Fork prima di continuare a Nord-est verso le comunità rurali di Midnight e Silver City e muoversi verso Tchula, Black Hawk e Winona.

Il tornado ha poi colpito anche nella contea di Morgan, nell'Alabama settentrionale, dove i soccorritori stanno rinvenendo altri cadaveri. Sarebbero oltre 19 mila le abitazioni colpite dal disastro, che ha colpito una regione vulnerabile anche dal punto di vista socioeconomico.