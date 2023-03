Taiwan e Berlino fanno affari, ma Pechino non apprezza

La ministra dell'Istruzione tedesca Bettina Stark-Watzinger ha firmato un accordo scientifico e tecnologico con il Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia (NSTC) di Taiwan nel primo giorno di un viaggio ufficiale sull'isola in 26 anni.

È probabile che la visita susciti critiche dalla Cina che consideraTaiwan come il suo territorio, da prendere un giorno, con la forza se necessario.

Alla cerimonia della firma a Taipei le parole sono state piuttosto evocative.

Così Wu Tsung-tsong, Ministro della scienza: "È del tutto normale che i funzionari di due paesi conducano scambi. E in quanto paese libero e democratico, Taiwan eserciterà questo diritto quando e dove possibile in futuro".

Gli ha risposto la sua omologa tedesca Bettina Stark-Watzinger: "È estremamente importante per il mio ministero e per me promuovere la cooperazione con partner che la pensano allo stesso modo. Questo accordo rappresenta il rafforzamento della cooperazione sulla base di valori democratici, trasparenza, apertura, reciprocità e libertà scientifica, solo per citarne alcuni".

L'accordo copre la ricerca congiunta in diversi campi, tra cui i semiconduttori e l'intelligenza artificiale.

Secondo i resoconti dei media, il gigante tecnologico taiwanese TSMC, il più grande produttore di chip a contratto al mondo, è attualmente in trattative per costruire il suo primo impianto europeo in Germania. Tuttavia, la Cina si oppone sistematicamente agli scambi ufficiali tra Taiwan ei suoi partner internazionali ed ha aumentato la pressione militare, diplomatica ed economica in risposta a una raffica di visite di politici statunitensi, europei e di altri paesi a Taiwan.