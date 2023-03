Lo sport può trascendere la politica, attraversare i confini e unire i popoli e spesso anche guarire le ferite. Per la nazionale di ginnastica ritmica dell'Ucraina è qualcosa di speciale. Le atlete sono potute andare in Grecia con l'aiuto del Comitato Olimpico Ellenico, che si è impegnato a coprire le spese per partecipare alla Coppa del Mondo, anche se il loro primo pensiero è sempre rivolto al loro paese.

“Quando nel 2022 la Russia ha iniziato la grande invasione delle terre ucraine, mio padre non ha avuto altra scelta che andare a combattere. Voleva proteggere la nostra famiglia e la nostra Ucraina. Siamo molto preoccupati per lui. Ma siamo convinti che andrà tutto bene e alla fine vinceremo", ci racconta Diana Baieva, una delle ginnaste impegnate ai Mondiali.

La nazionale di ginnastica ritmica ucraina è costantemente in viaggio per i tornei e anche quando è libera da impegni non riesce a tornare a Kiev per motivi di sicurezza. In questo ultimo anno di conflitto la solidarietà è stata tanta e le atlete hanno ricevuto sostegno e conforto dalle colleghe e dai colleghi di tutta Europa.

La grande forza di volontà delle atlete di Kiev

"C'erano molte ragazze che ci hanno sostenuto e hanno cercato di stare al nostro fianco. La maggior parte dei paesi europei ci ha aiutato e ci sta aiutando finanziariamente per poter gareggiare. Ovviamente le ginnaste russe e bielorusse evitano di palarci e non hanno detto nulla sostenerci. Ci hanno sempre puntato il dito contro perché noi partecipiamo alle gare mentre loro sono escluse.", ha raccontato Yeva Meleshchuk.

L'allenatore della squadra ricorda che un giorno, mentre le atlete si stavano allenando a Kiev suonarono le sirene dei raid aerei. Ma loro hanno continuato con la coreografia.

Per un’altra atleta della nazionale, Mariia Vysochanska,"Kiev ora è grigia, cupa e triste. Questo perché ci sono frequenti raid e attacchi missilistici contro case e condomini. Recentemente un razzo è caduto a 500 metri dalla nostra palestra. Per noi è importante ogni minuto del nostro allenamento. Siamo felici che le forze armate ci stanno proteggendo e stanno facendo tutto il possibile per vincere".

Con la guerra che infuria in Ucraina, la squadra nazionale di ginnastica ritmica è in Grecia per la Coppa del Mondo. Queste ragazze stanno cercando di avere almeno un po’ di normalità nella loro vita e nel loro lavoro. Non è semplice ma combattono. Anche se i loro cuori e le loro menti sono sempre in Ucraina.