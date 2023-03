La Germania uscirà davvero dal nucleare a metà aprile

Un altro dibattito nel governo di coalizione in Germania: da una parte i Verdi, che per bocca del loro collega di partito e ministro dell'Ambiente, Steffi Lemke, escludono con fermezza la prosecuzione dell'uso dell'energia nucleare in Germania; dall'altra i liberali che vorrebbero estendere la durata di vita delle tre centrali nucleari rimaste.

"L'abbandono graduale delle centrali nucleari, previsto per metà aprile, rimane: i rischi dell'energia nucleare sono incontrollabili", ha dichiarato Lemke, che ha respinto le preoccupazioni che la chiusura delle centrali nucleari possa mettere a rischio la sicurezza energetica.

"Secondo gli standard internazionali, abbiamo una sicurezza di approvvigionamento molto elevata, significativamente migliore rispetto ai Paesi vicini, che hanno la quota più alta di energia nucleare", ha sottolineato il ministro, affermando che "a lungo termine, la concorrenza e l'aumento delle energie rinnovabili sono i mezzi migliori per ottenere prezzi stabili".

L'abbandono definitivo dell'energia nucleare avrebbe dovuto avvenire entro la fine del 2022. Tuttavia, a causa della grave situazione energetica causata dalla guerra, la chiusura delle restanti centrali nucleari (Emsland, Isar 2, Neckarwestheim 2) è stata rinviata al 15 aprile.

La mossa è stata decisa dal Cancelliere Scholz, ponendo fine per il momento alla disputa interna alla coalizione tra il partito ecologista e i liberali. Questi ultimi sostengono l'energia nucleare, ma per i Verdi e l'SPD si tratta di un tabù. Nel 2011 la Germania ha deciso di chiudere tutte le sue 17 centrali nucleari ancora in funzione entro la fine del 2022, giustificandosi con il disastro nucleare di Fukushima.

All'inizio di luglio dello scorso anno, il Parlamento europeo ha dichiarato il nucleare e il gas naturale come fonti utili per raggiungere la neutralità climatica. L'anno scorso l'eliminazione completa dell'energia nucleare in Germania è stata criticata dall'Ue e dall'Agenzia internazionale per l'energia.