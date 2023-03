Vertice russo-cinese, Xi incontrerà Putin a Mosca

Il presidente della Cina Xi Jinping si recherà tra il 20 e il 22 marzo in Russia. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Affari esteri di Pechino, che ha sottolineato come la visita sia stata richiesta dal Cremlino.

La Cina teme che il conflitto in Ucraina diventi "incontrollabile"

Secondo quanto riferito dall'agenzia AFP, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso il desiderio di discutere con il suo omologo cinese per uno scambio di punti di vista approfondito sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi, e sulle grandi questioni internazionali e regionali si interesse comune. La stessa agenzia indica sottolinea però come l'annuncio della riunone arrivi all'indomani di una telefonata tra i ministri cinese e ucraino degli Affari esteri. Pechino avrebbe espresso al governo di Kiev i propri timori circa un possibile, ulteriore aggravarsi del conflitto, con il rischio che esso diventi "incontrollabile".

Un portavoce del ministero cinese ha precisato che "si stanno attualmente producendo cambiamenti inediti. Il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenza". Mosca ha aggiunto che il summit servirà per avanzare sulle partnership esclusive e sulla cooperazione strategica con Pechino. Al termine dell'incontro dovrebbero essere firmati "importanti documenti bilaterali".

A settembre 2022 l'ultimo vertice tra Putin e Xi

L'ultimo incontro tra Putin e Xi risale allo mese di settembre del 2022, a margine di un summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in Uzbekistan. In quell'occasione i leader dei due Paesi ribaditono la volontà di sostenersi a vicenda, mentre il mondo vive una profonda crisi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.