Un incidente di routine in un momento molto delicato delle relazioni tra Russia e Nato. Martedì due jet da combattimento, uno della Royal air force britannica e l'altro dell'aeronautica tedesca, hanno intercettato un aereo militare russo vicino ai confini dell'Estonia.

A segnalarlo la Bbc in un tweet, che cita fonti del ministero della Difesa di Londra. Il velivolo era un quadrimotore da trasporto e rifornimento, individuato fra l'enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo, che ha transitato sullo spazio aereo estone, sul Baltico, senza annunciare il suo passaggio al controllo del traffico aereo di Tallinn.

I due jet dell'alleanza hanno quindi scortato per alcuni minuti l'aereo fino a quando non si è allontanato dallo spazio estone.

Poi, subito dopo, i due jet sono stati ridiretti a scortare un altro aereo di linea russo che si avvicinava allo spazio aereo di Tallinn.

"L'intercettazione in sé è quasi routine, ma si tratta della prima volta che un'operazione simile viene portata avanti congiuntamente da Regno Unito e Germania, che hanno in programma di pattugliare insieme la regione del Baltico in ambito Nato", segnala la Bbc.

Tra l'altro, l'episodio è avvenuto nella stessa giornata della collisione tra un caccia russo e un drone statunitense nel Mar Nero, vicino alla penisola occupata della Crimea. Il drone ha perso il controllo e si è schiantato in mare.

L'incidente ha generato particolare tensione tra la Russia e gli Stati Uniti, che si sono accusati a vicenda dell'accaduto.