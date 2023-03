Canada: Ursula von der Leyen promuove i legami transatlantici

In visita in Canada, prima di recarsi negli Stati Uniti, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è rivolta al parlamento a Ottawa. L’obiettivo della visita è promuovere la cooperazione tra Unione europea e Canada in settori quali le materie prime, la transizione energetica, l'azione per il clima e sul sostegno all'Ucraina.

"Il Canada e l'Unione europea sosterranno la Carta delle Nazioni Unite. Sosterremo l'Ucraina come padrona del proprio futuro. E continueremo a sostenerla per tutto il tempo necessario", così von der Leyen.

Con le conseguenze della guerra in Ucraina, l'Unione europea sta facendo in modo di porre fine alla dipendenza dalla Russia per i combustibili fossili, aumentando la produzione interna di energia rinnovabile. Ma von der Leyen sa che questo richiederà un maggiore accesso a minerali critici e materie prime come il litio, di cui dispone il Canada.

"La Cina - ha affermato la presidente della Commissione europea - produce il 98% delle forniture europee di terre rare e l'Europa deve ridurre questa dipendenza. Questo è, ovviamente, il motivo per cui l'Europa cerca di collaborare con partner fidati, in primis il Canada".

Il Canada è in realtà l'unico paese dell'emisfero settentrionale con tutte le materie prime necessarie per produrre batterie agli ioni di litio. A gennaio, von der Leyen ha parlato di un "Club delle materie prime critiche". Idea che dovrebbe sottoporre venerdì anche al presidente degli Stati Uniti Joe Biden.