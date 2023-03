Stati Uniti: Joe Biden a Selma per anniversario "Bloody Sunday"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha reso omaggio agli eroi della "domenica di sangue" a Selma, in Alabama, in occasione del 58esimo anniversario della ricorrenza, tappa storica del movimento per i diritti civili.

Biden ha attraversato l'Edmund Pettus Bridge, dove il 7 marzo del 1965 la polizia aggredì con bastoni e gas lacrimogeni centinaia di attivisti che manifestavano per il diritto di voto dei neri. Quel giorno sarà ricordato per sempre come il "Bloody Sunday" statunitense.