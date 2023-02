Macron al Salone dell'Agricoltura: "Bisogna risparmiare l'acqua"

Solo due settimane fa i trattori si erano messi in marcia sino alla Porte de Versaille, a Parigi, per protestare contro le politiche agricole di Emmanuel Macron. Clima teso che non impedisce al presidente francese di tagliare il nastro del Salone dell'Agricoltura e lanciare un appello al risparmio delle risorse idriche: "La nazione ha bisogno di fare per l'acqua quello che è stato fatto nel campo dell'energia, una forma di piano di sobrietà. Vale a dire che tutti noi - cittadini, industriali, servizi, autorità locali, agricoltori - dobbiamo prestare attenzione a questa risorsa che sta diventando un bene raro. È quello che ho detto alla fine dell'estate, è la fine dell'abbondanza. E quindi, dobbiamo andare alla sobrietà nelle nostre pratiche".

Ma un'agricoltura più regolamentata, come quella delineata dal governo, è anche più esposta a perdere terreno nei confronti della concorrenza. Per questo motivo,Macron ha inviato un messaggio anche ai Paesi dell'America Latina. Un accordo commerciale tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur "non è però possibile" - ha detto - se questi non rispettano le stesse regole ambientali e sanitarie degli europei.

Il capo dello Stato ha anche invitato i distributori a "fare uno sforzo sui loro margini" in relazione al picco dell'inflazione.

I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 12% rispetto a un anno fa, soprattutto a causa della guerra in Ucraina. Segui la nostra diretta.

Dopo gli incontri con gli operatori del settore di giovedì e venerdì, il presidente intende inoltre approfittare di questo evento per stabilire un quadro di riferimento in relazione ai prodotti fitosanitari, con un minor ricorso ai pesticidi.