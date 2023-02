La nostra corrispondente Valérie Gauriat è tornata a Maidan, nel cuore di Kiev, proprio dove si trovavo il primo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina.

"La maggior parte delle barricate sono cadute, i sacchi di sabbia sono scomparsi. Ma quello che non è cambiato è la straordinaria resilienza del popolo ucraino che continuare a manifestare un anno dopo."

L'occupazione russa ha lasciato cicatrici pesanti nella regione di Kiev. Ma la vita è ripresa nonostante tutto. Di nuovo a scuola i bambini cercano di dimenticare la guerra. Ma non è facile. Il conflitto è ancora in corso.

Tymofi Kuchinskyi è un giovane studente e racconta che “Sembra che la morte stia sopra di noi, in attesa di portarci via." Quanto mi alleno con le armi sento come se avessi maggiori possibilità di vivere."

La ricostruzione è in corso nelle città liberate dalle forze ucraine. Ovunque, i volontari cercano di aiutare chi ha perso tutto a chi ha perso tutto. A nord-est di Kiev, la regione liberata di Kharkiv è ancora sotto il fuoco russo.

I civili ucraini sono determinati a salvare il loro paese. La bottega di Natalia Poniatovska era solita confezionare abiti da donna. “Chi avrebbe mai pensato che saremmo passati da piume e pizzo a oggetti militari."

Ciò che motiva tutti è vincere. "Non siamo qui solo ad aspettare la vittoria. Stiamo facendo di tutto affinché arrivi il prima possibile."