Turchia: viaggio ad Antakya, città devastata dal terremoto

Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio è stato un cataclisma di proporzioni senza precedenti, il peggiore degli ultimi 100 anni. La città di Antakya, nel sud della Turchia, e la sua popolazione, sono tra le più colpite. Un tempo era un importante centro commerciale e la terza città più grande dell'Impero Romano. Ma i devastanti terremoti non hanno lasciato indenne quasi nulla di questa città.

Kasim Gündüz è un abitante del luogo. La sua famiglia è stata distrutta dalla catastrofe. "Mia moglie si chiama Shefika, la chiamavo la mia gulum (rosa) - ha detto Kasim -. Ho chiamato il suo nome. E non ho avuto risposta. Siamo stati sposati per 52 anni".

Kasim sta aspettando che il corpo della moglie venga ritrovato. Il corpo di suo figlio è già stato recuperato dalle macerie. "Ho dato una mano. Ho tirato fuori il corpo di mia cognata. La sua testa non c'era più - ha spiegato Mehmet Elmaci, un altro residente di Antakya -. Mio cognato e la loro figlioletta sono ancora lì dentro".

Kasim Gündüz è tra i sopravvissuti al terremoto che ha devastato Antakya Euronews

Risposta lenta, malattie e disperazione

Antakya è stata fondata nel 300 a.C. È stata distrutta e ricostruita molte volte nei secoli passati. A diversi giorni dal terremoto di magnitudo 7,8, i soccorsi tardano ad arrivare. Mehmet è un sopravvissuto, ma dice di non ricordare come sia riuscito a uscire dalle macerie. Ha detto a Euronews che dal terremoto ha dovuto dormire in macchina con la moglie e il figlio di 7 mesi.

Senza elettricità, acqua e servizi igienici, chi è sopravvissuto al terremoto è in grave pericolo. Malattie infettive come la scabbia e il colera si stanno diffondendo rapidamente e le scosse di assestamento si susseguono ogni giorno.

Nelle prime ore dopo il terremoto, le uniche mani disponibili per setacciare le macerie erano quelle dei sopravvissuti che erano sotto shock, feriti e non avevano mai fatto nulla di simile prima. Poi sono arrivati i volontari. Erdem, un muratore di Istanbul, si è precipitato ad Antakya non appena ha saputo del terremoto.

Erdem Ozturk è muratore di Istanbul: appena saputo del terremoto è andato ad Antakya come volontario Euronews

"Ho cercato di fare ciò che era necessario fare qui. Sono riuscito a tirare fuori una madre - racconta Erdem -. Mentre cercavo di raggiungerla nella sua stanza, rompendo l'armadio, ha iniziato a urlare: 'Perché rompi le mie cose? Chi sei? Mi ha urlato contro'. Sono anche riuscito a tirare fuori un ragazzo e la sua sorella maggiore. Avrei voluto aiutare altre persone, ma ero solo".

Rabbia rivolta ad Ankara

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che non si sarebbe potuto fare nulla per preparare il Paese a una simile tragedia. Ma non tutti ad Antakya sono d'accordo. "Il primo giorno che siamo venuti qui, volevamo trivellare ma non siamo riusciti a trovare nemmeno un generatore o un martello pneumatico. Non c'erano né AFAD né funzionari", ha detto Ibrahim Halil, un residente di Antakya.

"Il secondo giorno sono arrivate alcune macchine. Queste persone mi hanno detto che non potevano lavorare perché avevano bisogno di un ordine dall'alto. E hanno aspettato quell'ordine. Il lavoro non è organizzato e non viene svolto correttamente. Non è venuta nemmeno una persona ben addestrata", ha aggiunto Halil.

Alcuni giorni dopo il terremoto, le autorità non sembravano ancora avere la situazione sotto controllo, nonostante l'afflusso di aiuti internazionali. C'è disaccordo su chi o cosa sia responsabile del caos. Secondo alcuni è conseguenza di un evento naturale contro cui non si sarebbe potuto fare niente in nessun caso, mentre altri danno la colpa alla cattiva amministrazione.

Ad Antakya non c'è abbastanza spazio per seppellire i morti, così le autorità hanno creato una fossa comune in periferia Euronews

"La situazione degli aiuti che arrivano in ritardo non è un atto di negligenza. Poiché le scavatrici, i camion e le macchine provengono da altre province, c'è voluto un po' di tempo per portarli qui. Ma ora stanno facendo un lavoro eccellente", ha dichiarato Cemal Gungor, un residente locale.

"L'unica ragione per cui i comuni locali non hanno lavorato bene è che la loro potenza è stata ridotta. Nessuno poteva muoversi nemmeno di un centimetro senza un permesso dall'alto", ha detto un altro residente.

La catastrofe ha fatto tornare nel mirino il sistema di governo centralizzato di Erdoğan, dando all'opposizione un argomento per lanciare una sfida alle elezioni presidenziali di quest'anno: un voto che secondo alcuni Erdogan potrebbe cercare di rinviare, se ritenesse compromesse le sue possibilità di ottenere un terzo mandato.

Fosse comuni

Il cimitero principale di Antakya offre un'idea dell'entità del disastro. Non c'è abbastanza spazio per seppellire i morti, così le autorità hanno creato una fossa comune alla periferia della città. Ai corpi non identificati vengono prelevati campioni di dna, in modo che le famiglie possano, un giorno, dare ai loro cari un addio adeguato.

I soccorritori hanno continuato a trovare dei sopravvissuti anche diversi giorni dopo la catastrofe. Uno di questi è Fatma, una rifugiata di 25 anni proveniente dalla Siria. Dopo essere sfuggita agli orrori della guerra nel suo Paese, è sopravvissuta per 140 ore sotto le macerie. Ora le è stata data un'altra possibilità di rinascita, proprio come a questa città.