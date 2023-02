Nell'ultimo anno, oltre 9,5 milioni di ucraini sono andati in Polonia. Quasi 8 milioni di loro sono tornati. Erano soprattutto donne e bambini.

Circa 2/3 di coloro che sono rimasti sono riusciti a trovare lavoro. Nel corso di quest'anno, gli ucraini hanno aperto quasi 20.000 aziende in Polonia, oltre a tante altre iniziative, come le scuole ucraine...

I bambini devono imparare o in altre scuole, o nelle loro scuole ucraine online, oppure andare nelle scuole polacche. Ma non c'è abbastanza spazio nelle scuole polacche... Natalia Rovytska insegnante nella scuola ucraina di Varsavia

Mark è uno studente di una scuola ucraina a Varsavia. È felice di studiare in ucraino. È una buona opzione anche per chi non ha ancora progetti precisi.

"Le mie opzioni - dice - sono la scuola superiore polacca o qualche altro posto, perché sto imparando l'inglese, e se avrò successo, allora, forse andremo in Inghilterra. Anche questa è una considerazione, ma per ora siamo in Polonia per un anno, poi forse torneremo in Ucraina, sì , i piani cambiano ogni giorno.

Natalia Rovytska aggiunge: "Sai, provo un sentimento di gratitudine. Sono venuta qui in Polonia e questa famiglia mi ha accolto e mi ha fatto entrare nella sua, nel senso che mi ha integrata con persone che non conoscevo. Capiamo che nessuno ci deve niente conclude - che dobbiamo guadagnarci i nostri soldi, ed è per questo che lavoriamo. Capiamo che i nostri figli sono il nostro futuro".

Gli esperti avvertono che, nonostante il successo della risposta umanitaria, molti ucraini hanno però ancora bisogno di aiuto per sostenersi.

I migranti si sono più o meno adattati, giusto, ma ora c'è un problema di accesso al mercato del lavoro, problemi di alloggi di massa. È questo il momento in cui dobbiamo pensare a una strategia più a lungo termine. Marta Jaroszewicz Centro di ricerca sulle migrazioni, Università di Varsavia

La guerra in Ucraina ha provocato la più grande migrazione di rifugiati in Europa dal secondo dopoguerra e rappresenta una grande sfida per i Paesi vicini. Solo in Polonia ci sono ancora circa 1,5 milioni di ucraini. La maggior parte di loro non ha fatto piani a lungo termine e, sebbene molti di loro rimarranno nel Paese, la maggior parte vorrebbe tornare a casa il prima possibile.

Molti ucraini hanno trovato casa presso i polacchi (la popolazione di Varsavia all'inizio dell'invasione è aumentata del 17%), ma le soluzioni temporanee (come l'invito a casa o i lavori temporanei) non funzionano più per coloro che sono rimasti.