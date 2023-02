A un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, la guerra ha cambiato notevolmente l'Europa.

Facciamo il punto della situazione con Ivan Krastev, politologo e scrittore, delle conseguenze dell'aggressione di Putin.

- Come la guerra ha cambiato l'Europa?

Ivan Krastev: "Il modo più importante in cui la guerra ha cambiato l'Europa è che l'ha costretta a vedere il mondo con occhi diversi. In un certo senso l'Europa vedeva il suo vecchio continente come postbellico.

L'idea che una grande guerra non fosse più possibile in Europa era alla base del modo in cui l'Europa si vedeva nel mondo. E questo non è più vero Ivan Krastev politologo

- Cosa significa nella realtà e dal punto di vista geopolitico?

"Quando è iniziata la guerra, gli europei sono stati costretti a rivedere alcune convinzioni. Una di queste è che l'interdipendenza economica significa automaticamente assenza di guerra, che se si commercia molto con qualcuno non lo si combatte mai. Si è scoperto che non è più vero. In secondo luogo, gli europei erano riusciti a convincersi che la potenza militare non contasse. Poi si è scoperto che non conta solo quando non ce l'hai. E questo ha cambiato tutto, dai bilanci militari al modo in cui funziona l'economia. Nell'arco di un anno abbiamo dunque avuto bilanci militari completamente diversi e non riceviamo più il gas e il petrolio russo. È un cambiamento davvero radicale".

- Quella che vediamo ora in Ucraina è una guerra di civiltà o una tradizionale guerra per il territorio?

"È una guerra di identità perché così è stata dichiarata. Non dimenticate che, in fin dei conti, la guerra è iniziata con il saggio che il presidente Putin ha scritto nell'estate del 2021, quando ha detto che russi e ucraini sono lo stesso popolo. Ha invaso l'Ucraina con l'idea che sia così. E gli ucraini resistono per dirgli che gli ucraini e i russi non sono lo stesso popolo".

- Cosa pensa dell'argomentazione della Russia secondo cui l'orientamento occidentale dell'Ucraina rappresenterebbe un pericolo per Mosca?

"La Russia potrebbe avanzare un'argomentazione legittima quando si tratta di tutelare i propri interessi di sicurezza. Può discutere su dove dovrebbero essere le basi militari o meno. Ma il problema è che la Russia va oltre e dice: L'Ucraina non ha il diritto di far parte dell'Occidente.

Il problema è: chi dà alla Russia il diritto di dire agli ucraini come devono definire la propria identità politica? Ivan Krastev politologo

"La Russia è un potente Stato nucleare. L'Ucraina è al contrario una piccola entità per la Russia, uno Stato che ha deciso di rinunciare alle sue armi nucleari alla fine della Guerra Fredda. Quindi, credere che l'Ucraina rappresenti una grande minaccia per la Russia, è un po' esagerato".

- Come giudica la reazione dell'Unione Europea a questa guerra?

"Quando la guerra è iniziata, è stato uno shock. Credo che sia stata proprio la scossa mondiale, che nessuno si aspettava, a spingere l'Unione europea a fare cose che non sarebbe stata pronta a fare solo la settimana prima. Quindi, da questo punto di vista, sono stati lo shock e la guerra a spiegare in larga misura l'unità europea nelle prime settimane. E a spiegare anche perché l'opinione pubblica europea, altrimenti impreparata a questo conflitto, abbia reagito in un modo molto diverso da quello che il presidente Putin si sarebbe aspettato".

- L'Unione europea ha deciso di finanziare i trasferimenti di armi all'Ucraina. Sta accogliendo milioni di sfollati. Sta cercando di isolare la Russia in termini economici. È questa la strada giusta da seguire?

"Ad essere onesti, quali erano le opzioni che gli europei potevano avere? Innanzitutto, si parla di escalation. In genere, non si forniscono armi se non si ritiene che sia necessario e se si pensa che i russi non andranno all'escalation. Il danno che l'Ucraina ha subito a causa dei bombardamenti russi è pari a quello del 1941 e del 1942.

La domanda che gli europei si sono posti è stata: dobbiamo essere considerati responsabili dell'occupazione russa dell'Ucraina o dobbiamo dare agli ucraini ciò che ci chiedono? Ivan Krastev politologo

"Quello che la gente fa o non fa dipende molto da come si vede il campo di battaglia. All'inizio della guerra, pochissimi europei credevano che l'Ucraina potesse resistere e vincere. Nel momento in cui la situazione è cambiata, gli europei sono stati molto più pronti a dare agli ucraini armi che altrimenti non erano disposti a dare".

- A proposito di escalation: pensa che sia mai possibile che la Nato si unisca ai combattimenti con soldati, per esempio, sul suolo ucraino?

"Non credo che né l'opinione pubblica né i leader occidentali siano pronti a farlo. In secondo luogo, l'ingresso in guerra della Nato significa sostanzialmente la terza guerra mondiale. E credo che, sia da parte russa che da parte della Nato, sia molto chiaro che questo non funzionerà per nessuno. Non dimentichiamo che, nella loro storia, americani e russi non si sono mai scontrati direttamente".

- Parliamo dell'Europa centrale. Abbiamo delle risposte molto forti dalla Polonia, dai Paesi Baltici e un altro approccio dall'Ungheria. Come questa guerra sta influenzando il futuro della cooperazione dell'Europa centrale?

"Questo è un conflitto che, per molti europei dell'Est, in particolare per i baltici e i polacchi, è diventato il loro conflitto. Ma, a seguito di questa guerra, il Gruppo di Visegrad non esiste più. I quattro di Visegrad sono diventati, a dire il vero, 2 più 1 più 1. Da una parte c'è la Polonia, per la quale si tratta di sicurezza esistenziale. Si può notare che questa non è solo la posizione del governo, ma dell'opposizione, dell'intera società. Fondamentalmente, la posizione del governo ungherese era: non è il mio circo, non sono le mie scimmie. Non abbiamo nulla a che fare con questo. Ebbene, hanno appoggiato la maggior parte delle sanzioni ma in fin dei conti hanno detto chiaramente di non sostenere la politica comune".

I sondaggi di opinione, che ho analizzato, mostrano che la differenza principale tra Est e Ovest è che l'Est teme l'occupazione mentre l'Ovest teme la guerra nucleare Ivan Krastev politologo

- Come pensa che la guerra possa finire e quando potrebbe finire?

"Le guerre finiscono sul campo di battaglia. Al giorno d'oggi sappiamo bene che molto raramente le guerre finiscono con trattati di pace. Questo è ciò che abbiamo imparato dopo la fine della Guerra Fredda, e cioè che la maggior parte delle guerre si conclude fondamentalmente con un certo tipo di logoramento e di negoziati, ma non si conclude con un trattato di pace. Da questo punto di vista, non so quando finirà e come finirà, ma so una cosa molto importante: sia da parte europea che da parte americana il problema è che la guerra dovrebbe finire in modo tale da non temere che possa ricominciare tra cinque o sei o sette anni, nel modo in cui è finita e ricominciata dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia".

- L'Unione europea ha promesso all'Ucraina la sua adesione a pieno titolo. Pensa che questa promessa sia realistica o che sia stata un errore?

"Non è realistico, ma vale per molte politiche che sono state fatte nell'ultimo anno. Se mi aveste chiesto, un anno fa, "è realistico?" Io avrei risposto: no, non è realistico. Ma l'Unione europea è già così tanto coinvolta in Ucraina che credere che le relazioni tornino al punto di partenza è altrettanto irrealistico. Quindi, avremo qualcosa di nuovo. Come risultato, l'Ucraina sarà diversa, l'Unione europea sarà diversa".