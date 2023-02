Il fatto che non ci siano più gru o escavatori vicino a certi edifici qui nella vecchia Antiochia significa che le operazioni di ricerca sono ufficialmente terminate. Non ci sono più segni di vita e sembriamo entrati in una fase diversa nelle operazioni.

Ad alcune persone, residenti e imprenditori, in questa parte della città è stato permesso di tornare per controllare case e negozi e vedere se riescano a trovare qualcosa che valga ancora la pena portare via.

Queste sono davvero persone che cercano di raccogliere i pezzi di ciò che resta delle loro vite. Circa 13 milioni di persone sono state colpite dai terremoti solo qui nel sud della Turchia. Il toccante reportage di Anelise Borges da questa parte della Turchia. (Clicca il video qui sopra)