"Dobbiamo essere preparati per un lungo periodo e restare con l'Ucraina per tutto il tempo necessario.

Se il presidente Putin vincesse in Ucraina, sarebbe una tragedia per gli ucraini, ma anche una situazione pericolosa per tutti, perché manderebbe il messaggio ai leader autoritari, non solo al presidente Putin, ma anche in Asia e in altri luoghi, che quando usano la forza militare possono raggiungere i loro obiettivi.

E questo renderebbe il mondo più pericoloso e più vulnerabile".