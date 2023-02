Zelensky vola a Londra e incontra Sunak e re Carlo

Resiste e rilancia: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato in Gran Bretagna per incontrare il premier Rishi Sunak e re Carlo e, in un applaudito intervento nel Parlamento britannico, ha ringraziato il paese e tutto l'Occidente schierato dalla sua, ha chiesto altri aiuti, in particolare una "allenza degli aerei", per fermare l'avanzata dei russi.

Per il leader di Kiev è il secondo viaggio all'estero dall'invasione del paese. Con tappa anche in Francia e incontri con altri due leader europei, il presidente francese Emmanuel Marcon e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Domani è atteso a Bruxelles. Al Consiglio europeo.