Kiev: visita a sorpresa del ministro della difesa tedesco

I russi continuano ad ammassare truppe nell'Ucraina dell'Est con l'obiettivo, si sospetta a Kiev, di lanciare una mega offensiva già intorno al 15 febbraio per prendere almeno tutto il Donbass.

In questo contesto tesissimo è arrivata la visita a sorpresa questo martedì a Kiev del ministro della difesa tedesco Boris Pistorius che si è presentato con un modellino di Leopard in mano.

Insieme alla sua visita è arrivato pure l'annuncio che Germania, Danimarca e Paesi Bassi intendono fornire all'Ucraina oltre 100 carri armati Leopard 1, la generazione precedente.

Boris Pistorius ha rimarcato che "La Germania è l'unico Paese finora che ha preso un impegno di questa portata: 14 Leopard 2A6, l'equipaggiamento più moderno che abbiamo. L'addestramento inizierà a breve. Ho appena salutato qui i soldati ucraini che ora stanno arrivando in Germania per iniziare la formazione." Non è chiaro quando i tanti agognati Leopard 2 e gli altri mezzi blindati possano essere usati in Ucraina di certo non prima dell'estate. Probabilmente non prima della temuta offensiva russa che si prepara in queste ore.