I carristi dell'esercito ucraino che useranno i famosi panzer tedeschi vengono addestrati a Świętoszów in Polonia dove son presenti anche i simulatori per gli equipaggi. L'Ucraina riceverà fino a 140 carri armati Leopard nella prima ondata di consegne dagli alleati. Ma Kiev reclama anche i cacciabombardieri F-16 per arginare l'aviazione russa che in parte spadroneggia sui suoi cieli.

Le Repubbliche baltiche appoggiano l'Ucraina senza esitare

Riuniti a Riga, i ministri degli Esteri delle Repubbliche baltiche e della Polonia hanno appoggiato la richiesta ucraina: "Hanno bisogno di caccia, missili e carri armati. Dobbiamo agire", ha detto il capo della diplomazia estone. Intanto a Washington i giornalisti incalzano il presidente statunitense sulle rchieste ucraine e Joe Biden mantiene un profilo basso evidentemente consigliato dai generali del Pentagono che non volevano neanche concedere una compagia di carri Abrams a Zelensky. Finora, Londra e Washington si sono rifiutate di consegnare caccia F-16 all'Ucraina. Interrogato dalla stampa, il presidente Usa ha ammesso che parlerà con il presidente ucraino sulle richieste di armamenti.

La sicumera di Mosca

Mosca continua a dichiarare successi sul campo. Secondo il ministero della Difesa russo, le sue truppe hanno occupato Blahodatne nell'oblast di Donetsk. Sempre fonti ufficiali moscovite riferiscono che i sistemi di artiglieria forniti da Francia e Stati Uniti sono stati distrutti nell'offensiva. Il Cremlino ha diffuso le immagini di un treno blindato equipaggiato con alta tecnologia e progettato per la ricognizioni tecnica, lo sminamento e il ripristino di ferrovie bombardate.