Un violento terremoto, di magnitudo 7,8 sulla scala Richter, ha colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Il movimento tellurico si è prodotto alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, l'epicentro è stato individuato nel distretto di Pazarcik.

Almeno 237 morti in Siria e nelle zone controllate dal regime di Damasco

Il bilancio delle vittime, ancora provvisorio, è drammatico: in Turchia sono almeno 76 i morti, secondo l'autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri Afad, come riportato dall'agenzia Anadolu. ll sisma ha mietuto vittime anche in Siria: qui i mezzi d'informazione parlano di almeno 237 morti. Ad essi si aggiungono almeno 600 feriti nelle due nazioni.

Si tratta del più potente terremoto mai registrato in Turchia da quello del 17 agosto 1999, che provocò la morte di 17mila persone. La scossa è stata percepita non soltanto in tutto il Paese, ma anche in Libano e a Cipro. Il governatore della provincia di Gaziantep ha chiesto alla popolazione di rimanere all'aperto nonostante il freddo. In molti si sono rifugiati nelle moschee.

Nel frattempo, i soccorritori cercano di salvare le persone rimaste incastrate tra le macerie. A complicare la situazione c'è inoltre la pioggia battente che sta scendendo su alcune zone.

In Italia allerta-tsunami

Le agenzie di stampa internazionali parlano di edifici completamente distrutti, in numerosi centri urbani. Soltanto nella città di Adana, il sindaco Zeydan Karalar ha fatto sapere che due immobili, rispettivamente di 17 e 14 piani, sono crollati. Si teme perciò che il bilancio possa risultare, alla fine, ben più pesante. "Tutte le nostre squadre sono attive. Abbiamo lanciato anche un appello affinché arrivino aiuti internazionali", ha indicato il ministro degli Interni turco Süleyman Soylu.

In Italia è stata diffusa un'allerta tsunami per alcune zone della Sicilia. L'onda di impatto potrebbe raggiungere Siracusa, Catania e Messina, quindi arrivare a Portopalo, Ginostra, Strombolicchio, Milazzo, Palermo, Marettimo, Gela, Pantelleria, Lampedusa, Porto Empedocle, Sciacca e Mazara del Vallo. Il Dipartimento regionale Protezione civile della Sicilia ha invitato i cittadini ad allontanarsi dal litorale, dalle zone portuali e a prestare la massima attenzione".