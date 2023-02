In Cisgiordania è riesplosa la rabbia dopo l'ultimo raid delle forze israeliane. Nell'attacco presso il campo profughi di Aqabat Jabr vicino a Gerico sarebbero rimasti uccisi almeno cinque militanti palestinesi, tutti combattenti secondo le ultime indiscrezioni.

Stando a quanto dichiarato dalle autorità palestinesi ci sarebbe stato anche uno scontro a fuoco tra i combattenti di Hamas e le forze dello stato ebraico mentre cercavano di entrare con forza nelle case della zona. Per Israele l'operazione mirava ad arrestare diversi militanti sospettati di aver pianificato lo scorso mese un attacco armato poi fallito contro israeliani in un locale in Cisgiordania.

La cellula colpita era, secondo il governo israelino, affiliata alle Brigate al-Qassam di Hamas. Il gruppo era stato identificato dalle forze di sicurezza israeliane come responsabile di un attacco a pochi chilometri di distanza lo scorso 28 gennaio.

Una guerra infinita

Dall'inizio dell'anno sono almeno 40 i palestinesi caduti sotto il fuoco di forze israeliane, molti erano gran militanti di organizzazioni armate ma tra le vittime ci sono anche civili.

Nel campo profughi di Jenin, alla fine di gennaio, sono stati uccisi in un solo giorno 10 palestinesi tra cui una donna di 61 anni. Il giorno successivo a quel raid sanguinoso, un palestinese ha aperto il fuoco contro israeliani a Neve Yaacov, un insediamento a nord di Gerusalemme, uccidendo sette israeliani.

Dopo il raid diversi manifestanti palestinesi hanno dato fuoco a pneumatici mentre Hamas ha confermato in un comunicato che il gruppo di base a Gaza è in lutto per i membri della sua ala militare uccisi "in uno scontro armato contro l'occupazione sionista". Questo di Gerico è l'ultimo raid delle forze speciali israeliane mentre la tensione la rabbia sono riesplose in un'area che non riesce a trovare pace.