Cisgiordania: 10 palestinesi uccisi a Nablus

Dieci palestinesi sono rimasti uccisi in scontri con l'esercito israeliano a Nablus in Cisgiordania. Per l'agenzia palestinese Wafa si contano anche 102 feriti. A innescare gli scontri un'operazione militare dell'esercito israeliano tesa ad arrestare 3 ricercati. Uno di loro avrebbe sparato sugli agenti che hanno risposto al fuoco mentre altri palestinesi si sono scagliati contro l'esercito israeliano, ne è sortita una guerriglia urbana che ha mietuto 10 vittime, tutti palestinesi. Tra le vittime si conterebbero i 3 ricercati e un civile, un anziano di 72 anni.

Il mese scorso a un raid israeliano di natura simile in Cisgiordania è seguito l'attentato a mano armata a una sinagoga a Gerusalemme con 7 vittime. Si teme che lo schema possa replicarsi dato che unportavoce di Hamas, Abu Obeida, oggi ha detto "La nostra pazienza sta finendo".

Quest'anno già 55 palestinesi sono stati uccisi nella striscia di Gaza e a Gerusalemme est in scontri con gli israeliani. L'anno scorso furono 150: l'anno più mortale in quelle aree dal 2004, secondo i dati del gruppo di attivisti per i diritti israeliani B'Selem.

Per i palestinesi le operazioni militari nella striscia sono tese ad ampliare l'occupazione

Israele afferma che la maggior parte degli uccisi sono militanti ma altri lo negano. Un conteggio AP ha scoperto che poco meno della metà degli uccisi apparteneva a gruppi militanti. Israele afferma che le incursioni militari sono pensate per smantellare le reti militanti e contrastare gli attacchi futuri mentre i palestinesi li considerano un ulteriore trincea dell'occupazione a distanza aperta di Israele.