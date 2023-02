Il declino della Chiesa cattolica in Irlanda

L'Irlanda, un tempo, era considerato il Paese più cattolico del mondo. Oggi non è più così. Mark Vincent Healy ha subito abusi sessuali da un membro della Congregazione dello Spirito Santo negli anni '60 e '70, quando andava a scuola. Quegli abusi, dice Mark, hanno distrutto la sua vita: "Hanno avuto un profondo impatto psicologico su di me e sul modo in cui prendevo le decisioni, anche di recente. Ovviamente quando la questione è venuta fuori, tutto è cambiato. Sono ormai 16 anni che cerco di ottenere riparazione e giustizia. Giustizia non solo per me, ma per tanti altri sopravvissuti in Irlanda".

Secondo i dati dell'ultimo censimento irlandese, la presenza settimanale alle messe, che nel 1975 era del 91%, è scesa al 36% nel 2016. Secondo i critici della Chiesa, c'è solo un modo per riassumere l'impatto che gli scandali sugli abusi sessuali hanno avuto sul cattolicesimo in Irlanda: "Catastrofico è l'unica risposta possibile - dice John Collins, membro dell'associazione dei sacerdoti cattolici irlandesi -. Abbiamo sempre avuto un problema, anche prima degli scandali sugli abusi sessuali sui minori.- C'era un problema con la Chiesa, molte persone dicevano che la Chiesa aveva troppo controllo sulle loro vite e la gente lo rifiutava".

Secondo Michael Kelly, editorialista un giornale cattolico, il comportamento della Chiesa, che si è rifiutata di pagare dei risarcimenti ed è andata avanti come se niente fosse accaduto, è stato dannoso. "Gli scandali sugli abusi sessuali sono stati assolutamente devastanti per la Chiesa - dice Kelly -. Non solo per gli abusi veri e propri, che ovviamente sono stati orribili per le vittime, ma anche per il fatto che quando le vittime si sono fatte avanti, quando hanno parlato con coloro che occupavano posizioni di leadership all'interno della Chiesa, sono state ignorate, è stato detto loro che si stavano inventando tutto. Tutto è stato minimizzato in modo coerente".

La percentuale di cattolici in Irlanda supera il 70%, ma è in calo. Oggi l'età media di un sacerdote nel Paese è di 70 anni. "Il declino della chiesa cattolica in Irlanda è probabilmente in fase terminale - dice Patsy McGarry, giornalista dell'Irish Times - ma non è dovuto solo agli scandali sugli abusi sessuali, anche se questi hanno contribuito enormemente a quella che era comunque una tendenza in atto dalla fine degli anni '60, da quando è stata introdotta l'istruzione gratuita in questo Paese".