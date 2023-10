Il Sinodo si è concluso sabato dopo quasi un mese di dibattiti sul futuro della Chiesa cattolica, approvato un testo di proposte di 42 pagine

È "urgente" garantire una più piena partecipazione delle donne nelle posizioni di governo della Chiesa. Con queste parole Papa Francesco ha chiuso il Sinodo, che si è concluso sabato dopo un mese di dibattiti a porte chiuse sul futuro della Chiesa con l'approvazione di un testo di proposte di 42 pagine, che saranno prese in considerazione in una seconda sessione il prossimo anno.

Il Pontefice, che ha convocato il Sinodo più di due anni fa come parte dei suoi sforzi di riforma generale della Chiesa in chiave più accogliente, ha anche chiesto che entro un anno venga pubblicata una ricerca sulla possibilità per le donne di essere diaconi.

Il Sinodo si è invece tirato indietro rispetto a qualsiasi richiesta di accogliere i cattolici LGBTQ+, nonostante il ripetuto avvicinamento di Francesco alla comunità e la disponibilità a considerare la benedizione delle coppie dello stesso sesso.