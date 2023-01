Paura sul volo Ryanair per possibile bomba. Poi il falso allarme

Due F-16 greci hanno scortato un aereo Ryanair in viaggio da Katowice (Polonia) ad Atene che ha ricevuto un allarme mentre era in volo. Le autorità greche hanno poi annunciato un falso allarme: nessun ordigno è stato trovato a bordo del Boeing 737, che intanto era atterrato alle 17:45 in sicurezza nella capitale greca con le sue 192 persone a bordo.

La perquisizione dei passeggeri e dell'aereo "non ha portato alla scoperta di nulla di sospetto", ha dichiarato la polizia greca in un comunicato.

I due cacciabombardieri hanno intercettato l'aereo di linea mentre entrava nello spazio aereo greco, proseguendo l'operazione che fino a quel momento era stata svolta da due caccia ungheresi.

Piotr Adamczyk, responsabile delle pubbliche relazioni dell'aeroporto di Katowice, ha dichiarato di aver ricevuto un allarme telefonico mentre l'aereo stava sorvolando ancora la Slovacchia. "Dopo che l'aereo è decollato, c'è stata una chiamata al centro informazioni dell'aeroporto sulla possibile presenza di un ordigno esplosivo a bordo", ha dichiarato Adamczyk.

"Abbiamo contattato il controllo del traffico aereo, che ha poi contattato i piloti", ha aggiunto.

Mentre si avvicinava ad Atene, il velivolo è stato fatto sorvolare sul mare, a titolo precauzionale, per evitare danni a danni e cose che si trovavano sulla terraferma nel caso in cui fosse successo il peggio. Il mezzo è stato poi portato in un'area remota dell'aeroporto di Atene per essere ispezionata da una squadra di artificieri. Tanta paura, ma nessuna tragica fine.