I 60 anni del Trattato dell'Eliseo rilanciano la coppia franco-tedesca

Il discorso alla Sorbona del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz è solo uno degli appuntamenti previsti per celebrare il trattato dell'Eliseo, il trattato di riconciliazione tra i due Paesi che compie 60 anni.

Per Macron è stata l'occasione giusta per ribadire l'importanza a livello europeo dell'asse franco-tedesco, locomotiva di un'Unione europea che deve rinnovarsi dal suo interno.

"Se tutto fosse semplice non sarebbe il caso di celebrare questa unione che non avrebbe avuto motivo di reiventarsi di continuo. E invece è grandiosa quando si tratta di dare una scossa al destino, rivedere le priorità di ambo le rive del Reno percorrendo un cammino ancora più importante".

"Il futuro" dell'Europa dipende dalla "locomotiva" franco-tedesca. Così Olaf Scholz, "il futuro, come il passato, dipende dalla cooperazione dei nostri due Paesi, come locomotiva di un'Europa unita", Scholz ha definito il "motore franco-tedesco" una "macchina di compromesso" che permette di "trasformare le controversie e gli interessi divergenti in azioni convergenti".

Entrambi i leader europei hanno ribadito il proprio sostegno all'Ucraina, ma proprio questioni inerenti il sostegno al governo di Kiev hanno allontanato negli ultimi mesi le due capitali.

A Parigi hanno comunque ribadito, "insieme, come europei, per difendere il nostro progetto europeo di pace".

Un breve cenno storico

La firma del Trattato dell'Eliseo del 1963 tra i leader del secondo dopoguerra, Konrad Adenauer e Charles de Gaulle, prevedeva una cooperazione in numerosi ambiti tra i due Paesi, da quello militare agli interscambi-culturali tra i giovani; nel corso di 60 anni Francia e Germania hanno spesso gettato le basi per una risposta congiunta alle crisi internazionali. Oggi la crisi è rappresentata dal fronte russo-ucraino.

La Germania non ha ancora sciolto il nodo della consegna dei carri armati Leopard 2 a Kiev a quasi un anno dall'invasione russa. L'impressione che "ci sia una coalizione unita e che la Germania stia ostacolando la strada è sbagliata", ha dichiarato il nuovo ministro della Difesa Boris Pistorius. La Francia, insieme a altri Paesi europei, ha fatto pressioni sulla Germania affinché si muovesse più velocemente, lanciandosi in avanti con consegne di artiglieria mobile ad aprile e di carri armati leggeri già ora.

Sulla questione energetica, senza il gas russo a basso costo o l'uso del nucleare, Berlino è tornata in parte al carbone, mentre la Francia ha deciso di ricorrere al nucleare rinforzando anche le centrali di più vecchia generazione.