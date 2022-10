I cinesi di Cosco nella gestione del porto di Amburgo

Il governo tedesco del cancelliere Olaf Scholz ha chiuso l'intesa sull'ingresso della impresa statale cinese Cosco nella gestione del porto di Amburgo. Stando alle indiscrezioni trapelate il gruppo acquisirebbe una partecipazione del 24,9% in uno dei quattro terminal.

Una quota più bassa del 35 per cento di cui si parlava fino ad oggi, che ha permesso un mutamento di opinioni in seno al governo e fatto rientrare sei ministri che si erano detti in disaccordo. Una partecipazione inferiore al 25 per cento infatti esclude l'esercizio di influenza sulla gestione globale del terminal.

Riportato dalle agenzie, il ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, ha ripetuto che "non dovremmo avere investimenti cinesi in settori critici delle infrastrutture", aggiungendo che su ciò il confronto è ancora in corso.

Anche di questo il cancelliere tedesco parlerà a Pechino nel suo viaggio ufficiale dei primi di novembre. Scholz sarà cosi il primo leader straniero a visitare la Cina dopo la pandemia del Covid-19.