Biden in California: "Pronti aiuti supplementari per gestire l'emergenza"

Aiuti supplementari e sblocco del programma di assistenza pubblica per risollevare la California, messa in ginocchio dal meteo. In visita nelle zone più colpite dal maltempo delle ultime settimane, il presidente Biden ha promesso il sostegno di Washington per coprire la totalità dei costi richiesti dalle misure di emergenza nei prossimi 60 giorni. L'annuncio è arrivato dopo un sorvolo delle contee settentrionali di Monterey e Santa Cruz, due delle 41, da fine dicembre colpite dalle violente tempeste che in tutto lo stato hanno provocato 20 morti.

"Siamo con voi. Ricostruiremo tutto e ricostruiremo meglio"

"Queste comunità hanno perso delle vite, hanno perso il loro benessere e hanno perso i loro mezzi di sostentamento - ha detto Biden -. Sappiano però che siamo con loro. Il peggio è passato, le acque si ritirano, ma ci è ancora difficile valutare la portata dei danni. La ricostruzione richiederà anni, ma una cosa è certa: ricostruiremo tutto e ricostruiremo meglio". "Da quando sono alla Casa Bianca - ha poi aggiunto - abbiamo erogato 9 miliardi di dollari per aiutare la California a gestire simili eventi meteorologici estremi. Per ridurne però l'impatto, dobbiamo investire in migliori infrastrutture".

Avete perso vite umane, benessere e mezzi di sostentamento, ma sappiate che siamo con voi Joe Biden Presidente degli Stati Uniti

Incalcolabili i danni. Le autorità californiane: "Siamo nell'ordine dei miliardi"

Ad accompagnare Biden erano il governatore della California, Gavin Newsom, e l'amministratore dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze Deanne Criswell, che ha parlato di interventi di ricostruione per "centinaia di milioni di dollari". Una cifra, che secondo le autorità californiane potrebbe essere più probabilmente, nell'ordine di "diversi miliardi".