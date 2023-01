Le urla dei soccorritori tra le macerie di un edificio a Dnipro. Il bilancio delle vittime dell’attacco russo di sabato nella città ucraina, dove risiedono ancora circa 1.700 persone, è salito a 30. Tra le rovine le squadre di intervento estraggono alcuni sopravvissuti, mentre per i 44 dispersi potrebbe non esserci più nulla da fare come ha riferito il sindaco.

Nel palazzo sono state distrutte dozzine di appartamenti, lasciando tra le 100 e le 200 persone senza una casa mentre in migliaia erano senza elettricità e riscaldamento, come riferito dal vice capo della presidenza Kyrylo Tymoshenko. Un consigliere del presidente Zelensky, Oleksij Arestovych, aveva dichiarato che il missile caduto sul condominio era stato colpito e deviato dalla contraerea ucraina, notizia poi smentita dal governo di Kiev.

“Codardo il silenzio del popolo russo”

Dopo l’attacco, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha assicurato al presidente ucraino l’invio da parte del Regno Unito di carri armati Challenger 2 e nuovi sistemi di artiglieria. Il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha fatto sapere che ulteriori armi potrebbero essere presto in arrivo anche da altri paesi occidentali, come richiesto dallo stessso Volodymyr Zelensky.

Nel suo intervento sui social, il presidente dell’Ucraina ha tacciato come vile e codardo il silenzio del popolo russo. “Il vostro tentativo di 'aspettare che passi ciò che sta accadendo, finirà solo con il fatto che un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi", ha detto Zelensky. Il male è molto sensibile alla codardia e ricorda sempre coloro che lo temono o cercano di fare affare. E quando arriverà, non ci sarà nessuno a proteggervi.”

La risposta della Russia

Da parte sua Mosca ha fatto sapere che gli obiettivi degli attacchi a Dnipro come Kiev, Kharkiv e Odessa erano le infrastrutture militari ed energetiche dell'Ucraina e non palazzi residenziali. Di fatto in molte zone del paese si registrano blackout elettrici.

Secondo il Cremlino, le autorità ucraine stanno pianificando un'azione per screditare Mosca in relazione all'accordo sul grano. L'intelligence ucraina "sta preparando, per i prossimi giorni, una provocazione nella regione di Kharkiv per screditare la Russia nell'ambito dell'accordo sull'export di grano dal Mar Nero e accusarla di creare una crisi alimentare in Ucraina", ha denunciato il quartier generale del coordinamento interdipartimentale per la risposta umanitaria, presso il ministero della Difesa di Mosca.

Infine a a preoccupare è anche la situazione a Zaporizhzhia. Il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi dovrebbe recarsi in Ucraina proprio questa settimana per cercare di stabilire una presenza continua di esperti di sicurezza nucleare in tutte le centrali del paese. Obiettivo evitare un incidente o una catastrofe.