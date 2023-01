La Lituania in prima linea nella lotta contro i troll russi e gli attacchi informatici.

L'uomo in video si fa chiamare Falco ed è il leader del gruppo lituano di attivisti in rete denominati "Elfi", che combattono i troll russi nel cyberspazio, respingendo i loro attacchi.

Il gruppo conta circa 4.000 volontari attivi in 13 Paesi e tiene traccia dei commenti e delle pubblicazioni su internet.

"È una specie di guerra cibernetica - dice - una guerra dell'informazione: dobbiamo essere veloci e stroncare bugie e disinformazione".

E alla domanda su come gli Elfi differiscono dai troll, risponde che c'è "un'enorme differenza.: noi non siamo mai stati pagati, loro di solito lo sono, è molto doloroso per loro pensare di essere contrastati".

Screengrab from Euronews video

Con l'obiettivo di fronteggiare l’antica tradizione dell’Intelligence russa di manipolare le informazioni e diffonderle (c.d. disinformatia), la Lituania sta compiendo grandi sforzi per diventare un leader nella sicurezza digitale sullo sfondo di ripetuti attacchi di hacker.

Questo supercomputer nel seminterrato del dipartimento di matematica dell'Università di Vilnius è un'arma potente utilizzata per proteggere meglio le banche, gli uffici governativi e le società energetiche del Paese.

Ma c'è anche un punto debole nell'informaticamente sicura Lituania.

"C'è sempre la popolazione che è un facile bersaglio per i teorici della cospirazione - conclude Falco - ecco perché penso che la cosa principale sia l'istruzione, l'alfabetizzazione e il pensiero critico".