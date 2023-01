"Le misure contro i viaggiatori cinesi sono inaccettabili": è la protesta del governo di Pechino contro le restrizioni adottate da numerosi Paesi per contenere l'impennata dei casi di Covid-19 in Cina.

I casi di Covid-19 aumentano in modo esponenziale in Cina, a distanza di due settimane da quando il governo di Pechino ha abbandonato la rigida politica sanitaria "zero Covid" che ha isolato il Paese per quasi tre anni, mettendo fine, in particolare, alla quarantena obbligatoria per chi arriva sul territorio.

"Siamo disposti a rafforzare la comunicazione con la comunità internazionale per superare l'epidemia. Ma crediamo ingiusto che alcuni Paesi abbiano imposto delle restrizioni rivolte unicamente ai viaggiatori cinesi. Queste misure mancano di basi scientifiche e sono inaccettabili. Siamo fermamente contrari a qualsiasi tentativo di manipolare le misure legate all'epidemia al fine di raggiungere obiettivi politici. Prenderemo delle contromisure", minaccia il portavoce del ministro degli Esteri cinese.

Delle restrizioni in tutto il mondo

Dopo l'Italia, la Francia, il Regno Unito e la Spagna che hanno imposto un test negativo obbligatorio ai viaggiatori cinesi in arrivo, anche gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada richiedono una certificazione di vaccinazione o un tampone. Il Giappone, Israele, la Corea del Sud, l'India e il Marocco hanno adottato misure simili.

Gli Stati membri dell'Unione europea devono riunirsi il 4 gennaio, per cercare una risposta comune da adottare, ha annunciato la Svezia, che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea dal 1° gennaio. "La Svezia sta cercando una politica comune per l'intera Unione europea, come l'introduzione di possibili restrizioni all'ingresso", ha riferito il governo di Stoccolma. "È importante mettere in atto rapidamente le misure necessarie".

La Svizzera ha dichiarato l'intenzione di allinearsi alle disposizioni dell'Ue.

L'Oms chiede trasparenza

L'Organizzazione mondiale della sanità ha incontrato nei giorni scorsi dei funzionari cinesi per discutere dell'aumento delle infezioni da Covid-19. "L'Oms ha chiesto ancora una volta la condivisione regolare dei dati e in tempo reale, e maggiore trasparenza sullo stato delle vaccinazioni, relativi soprattutto alle persone vulnerabili e agli ultrasessantenni", ha spiegato l'agenzia sanitaria delle Nazioni unite in una dichiarazione.

I cinesi in viaggio

Secondo i più recenti dati Istat di gennaio 2022, 300.000 residenti in Italia provengono dalla Cina. Il Capodanno cinese alle porte, ci si aspetta che migliaia di queste persone torneranno nel loro Paese per partecipare alle festività. Il Capodanno cinese si celebrerà il 22 gennaio quest'anno. Non è ancora chiaro se le celebrazioni saranno mantenute, ma i Paesi di tutto il mondo rimangono in allerta per i tanti viaggi attesi.