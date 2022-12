"Ratzinger è molto malato": lo ha affermato Papa Francesco a fine udienza generale in Vaticano il 28 dicembre, chiedendo ai fedeli di pregare per il Papa emerito. “Una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”. “Ricordarlo – ha detto il Pontefice –, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”.

Le parole di Papa Francesco lasciano intendere una situazione delicata delle condizioni di salute di Benedetto, il quale lo scorso 16 aprile ha compiuto 95 anni. Lo conferma una nota del direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, in cui si legge: "In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell'udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici". Al termine dell’udienza generale, Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI.

Joseph Ratzinger vive nel monastero all’interno dei Giardini Vaticani dal 2013.

Il legame tra Francesco e Benedetto

In numerose occasioni Papa Francesco ha parlato del legame con il suo predecessore, che nell’Angelus del 29 giugno 2021, settantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di Ratzinger, ha chiamato “padre” e “fratello”. Sin dall’inizio del suo pontificato, Jorge Mario Bergoglio ha incontrato in diverse occasioni il Pontefice emerito, a partire dalla sua prima visita in elicottero nella residenza di Castel Gandolfo, dove Benedetto ha alloggiato alcune settimane prima di trasferirsi in Vaticano.

In vista delle festività natalizie o pasquali o in occasione dei Concistori con i nuovi cardinali, Francesco si è spesso recato nel monastero vaticano per gli auguri al suo predecessore.

La rinuncia storica al soglio pontificio

Ratzinger ha concluso il suo pontificato il 28 febbraio 2013 perché, spiegò in un'intervista dell'epoca, si era reso conto di non essere "più capace, fisicamente, psicologicamente e spiritualmente, di assolvere ai doveri del suo ufficio". Da allora le apparizioni pubbliche di Benedetto XVI si sono diradate sempre di più.

Nel suo film Habemus Papam del 2011, il regista romano Nanni Moretti sembra aver anticipato la rinuncia del Papa. Il regista raccontava la storia di un cardinale che, eletto pontefice, entrava in crisi profonda e fuggiva dalle mura vaticane mentre uno psicologo cercava di aiutarlo.

Nella storia della Chiesa, soltanto altri sei pontefici hanno abdicato, costretti o per scelta: Clemente I, papa Ponziano, Benedetto IX, Celestino V, Gregorio XII e, prima di Ratzinger, Gregorio XII nel 1415.