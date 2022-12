Lo sforzo bellico dell'Ucraina passa anche dalla sempre maggiore preparazione dei suoi effettivi. Per poter resistere a un nemico così soverchiante come quello russo non c'è solo bisogno di armi, ma anche di cervelli, di personale preparato in grado ad esempio, di comunicare molto bene in inglese, anche per poter utilizzare le armi che giungono dall'estero.

Olena Chekrysova è un'insegnante di inglese in Ucraina. Da qualche tempo si dedica a un compito speciale: insegnare ai soldati in prima linea: "Penso che insegnare l'inglese in questo caso sia il piccolo contributo che posso dare per il mio paese, per la gente del mio paese e per i militari, che ci stanno proteggendo da questo attacco terroristico".

Quello che Olena fa non è solo insegnare ai soldati alcune frasi per ordinare una pizza, ma insegna loro a leggere dati ed informazioni in inglese utilizzando termini tecnici sconosciuti a molti.

Dice Igor Soldatenko, militare ucraino: "Ora ho alcune competenze e un background, alcuni mesi di background militare, e sì, capisco quei termini, ho un vocabolario specializzato".

La capacità di internazionalizzare il conflitto, di comunicare al mondo e di far conoscere quello che sta accadendo a due passi dall'Europa è stata fondamentale per permettere agli ucraini di raccogliere di sé non solo alleati, ma anche di mettere a frutto un capitale di simpatia raccolto anche per la capacità di comunicare in una lingua franca come l'inglese. Una cosa che i russi non sanno o non vogliono fare. Zelensky ha parlato in inglese davanti al congresso Usa ed ha messo in difficoltà anche quelli che, fra i trumpiani, vedono come il fumo negli occhi questo paese che continua a resistere