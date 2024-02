Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato giovedì un cambio ai vertici delle forze ucraine. La giornalista Valérie Gauriat ha parlato con alcuni soldati raccogliendo i loro commenti e speranze

Valery Zaluzhny è stato rimosso dalla carica di capo delle forze armate ucraine, al suo posto è stato nominato il generale Oleksandr Syrsky, già comandante delle forze di terra del Paese. "Sono grato al generale Zaluzhny per i due anni di difesa dell'Ucraina. Sono grato per ogni vittoria che abbiamo ottenuto insieme e ringrazio tutti i soldati ucraini che stanno eroicamente resistendo a questa guerra", ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky comunicando il cambio ai vertici dell'esercito.

La giornalista di Euronews Valérie Gauriat ha parlato con alcuni soldati in Ucraina, che a telecamere spente le hanno spiegato cosa pensano della nuova nomina. "Non hanno potuto rilasciare un commento ufficiale, ma mi hanno detto a telecamere spente che, da un lato, è sempre una buona cosa cambiare i vertici dell'esercito, a qualsiasi livello si parli. D'altra parte, anche se ci sarà un cambiamento, qualsiasi cosa accada richiederà del tempo. E dicono sostanzialmente di aspettare e vedere. Hanno imparato a non aspettarsi troppo nella difficile situazione in cui si trovano", spiega Gauriat.

